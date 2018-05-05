В Вологодской области завели уголовное дело после массового отравления школьников

В Вологодской области возбудили уголовное дело после массового отравления школьников, сообщает Nation News со ссылкой на официальных представителей Следственного комитета России.

Госпитализированы 14 учеников со второго по восьмой класс из посёлка Вохтога. У них диагностирована острая кишечная инфекция.

Дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сотрудники СК России допрашивают руководство общеобразовательного учреждения и сотрудников школьной столовой. Представители Роспотребнадзора проводят осмотр помещений.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале завели уголовное дело из-за массового отравления учеников одной из школ.