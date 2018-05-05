В Вологодской области завели уголовное дело после массового отравления школьников
Госпитализированы 14 учеников со второго по восьмой класс из посёлка Вохтога. У них диагностирована острая кишечная инфекция.
Дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Сотрудники СК России допрашивают руководство общеобразовательного учреждения и сотрудников школьной столовой. Представители Роспотребнадзора проводят осмотр помещений.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале завели уголовное дело из-за массового отравления учеников одной из школ.