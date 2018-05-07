В Ярославле арестовали троих задержанных членов ИГ

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Суды в Ярославле арестовали троих из пяти задержанных ранее членов террористической организации «Исламское государство»*, планировавших теракты в регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Ярославского областного суда Наталию Сарбунову.

«В отношении трёх лиц была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, все трое подозреваются в совершении преступлений предусмотренных ч. 1, ст. 205.5 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», — сказала Сарбунова.

Ранее сообщалось, что в Ярославле задержаны пятеро членов ИГ. Возбуждено уголовное дело.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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