В Ярославле задержаны планировавшие теракты члены ИГ

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Пятеро членов террористической группировки «Исламское государство»* задержаны в Ярославле. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В Ярославле задержаны планировавшие теракты члены ИГ
  • РИА Новости
  • © ЦОС ФСБ РФ

«3—4 мая 2018 года в городе Ярославле задержаны пятеро членов террористической ячейки ИГ, планировавшие совершение террористических актов на территории ряда субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как отмечается, координация подготовки осуществлялась посредством закрытых сообществ мессенджера Telegram, в том числе из-за рубежа. В ходе обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, отметили в ведомстве.

27 апреля стало известно о задержании четырёх членов «спящей ячейки» ИГ, планировавших серию атак на территории Московского региона.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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