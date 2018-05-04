В Ярославле задержаны планировавшие теракты члены ИГ

Пятеро членов террористической группировки «Исламское государство»* задержаны в Ярославле. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«3—4 мая 2018 года в городе Ярославле задержаны пятеро членов террористической ячейки ИГ, планировавшие совершение террористических актов на территории ряда субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как отмечается, координация подготовки осуществлялась посредством закрытых сообществ мессенджера Telegram, в том числе из-за рубежа. В ходе обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, отметили в ведомстве.

27 апреля стало известно о задержании четырёх членов «спящей ячейки» ИГ, планировавших серию атак на территории Московского региона.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.