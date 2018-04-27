ФСБ задержала планировавших теракты в Москве членов ячейки ИГ

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Федеральная служба безопасности задержала четырёх членов «спящей ячейки» террористической группировки «Исламское государство»*, планировавших ряд терактов в Москве.

«Данная группа прибыла из города Нового Уренгоя и планировала совершение серии резонансных терактов на территории Московского региона», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что координация деятельности задержанных осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram.

В ходе спецоперации выявлены пособническая база террористов, а также их связи из числа радикально настроенных жителей Нового Уренгоя.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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