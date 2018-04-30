В Приморье прошла церемония захоронения солдата Великой Отечественной войны

В Приморском крае прошла церемония захоронения солдата Великой Отечественной войны — красноармейца Тимофея Степанова, сообщает kp.ru.

Траурно-торжественный митинг состоялся в селе Чкаловское.

«Около 200 тыс. приморцев ушли на фронт, 45 тыс. из них не вернулись домой. Сегодня наши внуки возвращают дедов на родину, тех, кто выиграл эту войну и подарил нам сегодняшний день», — заявил глава региона Андрей Тарасенко.

Степанов погиб на Волховском фронте в 1942 году. В настоящее время в Чкаловском проживает одна из двух его дочерей.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что в Хабаровске началась акция «Судьба солдата», в рамках которой все желающие могут попробовать узнать о подвигах и местах захоронения своих родственников, участвовавших в боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны.