В Хабаровске стартовала акция «Судьба солдата»

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В Хабаровске началась акция «Судьба солдата», в рамках которой все желающие могут попробовать узнать о подвигах или местах захоронения своих родственников, участвовавших или погибших в Великую Отечественную войну. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Эта акция также является хорошим подспорьем «Бессмертному полку», ведь у обратившихся появится возможность пополнить семейный архив копиями документов, найти фотографию родственника и иные материалы», — отметила куратор акции Наталья Симоненко.

Такие поиски уже проводились, но в этом году принято решение выйти на другой уровень и присоединиться к общероссийскому общественному движению по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Как пояснила Симоненко, поиском занимаются и школьники, которые ищут доступные данные в интернете. Если это не даёт результатов, то активисты обращаются к архивной информации.

Ранее сообщалось, что в Крыму нашли останки троих бойцов Красной армии.

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