Юнкер выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-148 в Раменском районе Московской области.

«Хотел бы выразить глубокую скорбь и искренние соболезнования народу Российской Федерации и особенно семьям жертв и их близким», — написал он в Twitter.

I would like to offer my profound sorrow and deepest condolences to the people of the Russian Federation and particularly to the families of the victims and their loved ones. #AN148pic.twitter.com/OYCNKVlZRN — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 12 февраля 2018 г.

Ранее свои соболезнования в связи с трагедией выразили министр иностранных дел Украины Павел Климкин, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, Генсек ООН Антониу Гутерреш и другие политические деятели.

11 февраля самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из аэропорта Домодедово в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.