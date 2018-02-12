Юнкер выразил соболезнования в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-148 в Раменском районе Московской области.

«Хотел бы выразить глубокую скорбь и искренние соболезнования народу Российской Федерации и особенно семьям жертв и их близким», — написал он в Twitter.

Ранее свои соболезнования в связи с трагедией выразили министр иностранных дел Украины Павел Климкин, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, Генсек ООН Антониу Гутерреш и другие политические деятели.

11 февраля самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение после вылета из аэропорта Домодедово в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

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