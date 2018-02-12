Генсек ООН выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-148 в Подмосковье

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолёта Ан-148 в Московской области. Об этом заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь выражает искренние соболезнования семьям погибших, народу и правительству Российской Федерации», — говорится в заявлении в Twitter. The Secretary-General has learned with deep sadness of the tragic plane accident today in the Moscow region. He conveys his heartfelt condolences to the families of the victims and the people of Russia. https://t.co/OJL6SLCfPa — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) 12 февраля 2018 г. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолёта Ан-148. Самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Орск, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.Все они погибли.