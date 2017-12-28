В Ассоциации криптовалют и блокчейна прокомментировали идею о налоге на майнинг

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин прокомментировал RT предложение Минфина о налогообложении майнинга.

«Пока непонятно, как это учитывать и контролировать. Потому что если собирать налог, то надо его соответствующим образом модерировать. Кроме того, результаты майнинга существуют в интернете, во всемирном пространстве, не имеют привязки и юридискции», — отметил Припачкин.

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ведомство предусмотрело в готовящемся законопроекте о криптовалютах пункт, который вводит налогообложение майнинга.

Отмечается, что по закону майнинг будет рассматриваться как предпринимательская деятельность.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский оценил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» легализацию операций с криптовалютами в Белоруссии.