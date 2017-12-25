Эксперт прокомментировал снижение курса биткоина

Эксперт РАНХиГС при президенте России экономист Владислав Гинько прокомментировал снижение курса биткоина, сообщает Inforeactor.

«На мой взгляд, снижение стоимости биткоина не связано с изменением протокола криптовалюты, так как об этом стало известно заранее, а значит, это событие было заложено в стоимость этого актива уже раньше», — сказал эксперт.

По его словам, происходят циклические колебания, которые укладываются в определённую последовательность событий: пять раз в 2017 году биткоин дешевел более чем на 30%.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский оценил легализацию операций с криптовалютами в Белоруссии.