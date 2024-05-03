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В Тюменской области рассказали, где пройдут пасхальные богослужения 4 и 5 мая

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В Тюменской области рассказали, где состоятся пасхальные богослужения 4 и 5 мая.
В Тюменской области рассказали, где пройдут пасхальные богослужения 4 и 5 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства региона.

В частности, в Тобольске богослужения пройдут в Софийско-Успенском соборе, в Ишиме — в Богоявленском соборе.

В Тюмени пасхальные службы состоятся в Знаменском кафедральном соборе, Свято-Троицком мужском монастыре, Вознесенско-Георгиевском храме, соборе Благовещения Пресвятой Богородицы и др.

Также стало известно, что в Севастополе объявили график работы общественного транспорта в пасхальную ночь, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на дирекцию по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

Троллейбусы и автобусы будут курсировать с позднего вечера до утра.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае испекут 150 т куличей к Пасхе.

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