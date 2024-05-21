RT Arabic подписал два меморандума о сотрудничестве на иорданском форуме СМИ

RT Arabic увеличивает и укрепляет своё присутствие на Ближнем Востоке через подписание соглашений о сотрудничестве и распространения материалов, освещающих как внутрироссийскую повестку, так и позицию России по ключевым вопросам Арабского Востока.

Так, RT Arabic заключил меморандумы о сотрудничестве с двумя главными информационными агентствами Иордании, «Петра» и «Аммун», на полях Первого иорданского форума медиа и цифровой коммуникации, который проходит в Аммане 21—22 мая. Стороны договорились о взаимном обмене материалами, а также об обеспечении прохождения стажировок в головном офисе RT в Москве.

Как отметила глава RT Arabic в своём Telegram-канале, в Иордании знают и любят телеканал.

«Иордания — в топ-5 по посещаемости нашего сайта. Тут знают и любят наш канал, а про симпатии к президенту Путину рассказывают при личных встречах на самом высоком уровне», — отметила она.

Ранее RT Arabic подписал два меморандума о сотрудничестве с коллегами из Ирака и Йемена.