RT Arabic подписал два меморандума о сотрудничестве с коллегами из Ирака и Йемена

На полях форума «Россия — Исламский мир» в Казани телеканал RT Arabic подписал два меморандума о сотрудничестве с Иракским информационным агентством и с телеканалом Yemen Today TV.

Как заявила глава RT Arabic Майя Манна в своём Telegram-канале, меморандумы позволят увеличить присутствие контента RT в Ираке и Йемене.

В рамках меморандума коллеги из Ирака и Йемена смогут проходить программы стажировок RT Arabic и получать материалы арабской редакции, в том числе материалы, связанные со специальной военной операцией.

Ранее сообщалось, что более 300 человек из 17 стран зарегистрировались для участия в форуме торгово-промышленных палат в Казани, который состоится в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», проходящего с 14 по 19 мая.