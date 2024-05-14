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В Казани пройдёт форум торгово-промышленных палат

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Более 300 человек из 17 стран зарегистрировались для участия в форуме торгово-промышленных палат в Казани, который состоится в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», проходящего с 14 по 19 мая.
В Казани пройдёт форум торгово-промышленных палат
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на республиканскую Торгово-промышленную палату.

В деловой повестке форума обсуждение лучших практик торгово-промышленных палат. Также зарубежные делегации ознакомятся с инфраструктурой республики и проведут ряд рабочих встреч и переговоров.

Кроме того, на выставке Russia Halal Expo представят коллективный стенд Международного форума ТПП. Запланированы презентации, обсуждения, мастер-классы, семинары и лекции.

Ранее сообщалось, что региональный деловой форум «Мой бизнес 63» пройдёт 22 мая в Самаре. Он будет приурочен ко Дню российского предпринимательства.

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