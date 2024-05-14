В Казани пройдёт форум торгово-промышленных палат
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Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на республиканскую Торгово-промышленную палату.
В деловой повестке форума обсуждение лучших практик торгово-промышленных палат. Также зарубежные делегации ознакомятся с инфраструктурой республики и проведут ряд рабочих встреч и переговоров.
Кроме того, на выставке Russia Halal Expo представят коллективный стенд Международного форума ТПП. Запланированы презентации, обсуждения, мастер-классы, семинары и лекции.
Ранее сообщалось, что региональный деловой форум «Мой бизнес 63» пройдёт 22 мая в Самаре. Он будет приурочен ко Дню российского предпринимательства.