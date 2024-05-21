Небензя: расследование атак по Каховской ГЭС должно затронуть поставщиков HIMARS

Россия рассчитывает, что расследование ударов по Каховской ГЭС затрагивает поставщиков ракет HIMARS, используя которые ВСУ разрушили плотину.

Соответствующее заявление на заседании СБ ООН сделал постпред России при организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.

Российский дипломат подчеркнул, что ответственность за разрушение Каховской ГЭС несёт не только режим Зеленского, но и спонсоры из западных стран.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что конечная сумма ущерба от разрушения Каховской ГЭС колоссальна.