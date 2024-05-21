Двое иностранных военных подали документы на ВНЖ в МВД ДНР

Двое иностранных военнослужащих ОБТФ «Каскад», Василий Стажила и Андрей Караман, подали документы на вид на жительство (ВНЖ) в МВД Донецкой Народной Республики.

Об этом они рассказали RT.

«Приняли документы все, всё отлично. Оплатили госпошлину, все данные у нас взяли. Будем ждать теперь. Самое тяжёлое — это ждать», — сообщил RT Андрей Караман.

Он отметил, что собирать документы и справки им помогала команда сенатора Александра Волошина.

«С нами работала команда Александра Волошина, все затраты они взяли на себя, всё они оплачивали. Бегали и решали с нами все вопросы. Помогали», — добавил Караман.

Вместе с ним документы подал и Василий Стажила.

«Все документы приняли. Сказали, что теперь надо ждать три месяца, потом позвонят», — рассказал он.

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