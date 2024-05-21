ГП просят проверить филиалы Nestlé, Mondelēz и Ferrero на соблюдение налогового законодательства

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру России с просьбой провести фискальную проверку иностранных корпораций, работающих в российской юрисдикции, но имеющих штаб-квартиры в недружественных странах. В письме на имя руководителя ведомства Игоря Краснова Бородин упоминает среди таких компаний Nestlé, Mondelēz и Ferrero. Автор обращения просит в случае обнаружения нарушений ввести на предприятиях иностранных кондитерских компаний временное управление.

В своём обращении, которое имеется в распоряжении RT, Виталий Бородин перечисляет головные компании российских юрлиц — швейцарскую «Сосьете Де Продюи Нестле С.А.», «Мондэлис Дойчланд ГМБХ», которая находится в Германии, и итальянскую группу компаний Ferrero.

По мнению Бородина, необходимо провести анализ фискальной отчётности российских «дочек» этих компаний за период с 1 января 2021 года.

При установлении налоговых нарушений автор обращения рекомендует принять меры и в соответствии с указом президента Российской Федерации от 25.04.2023 №302 «О временном управлении некоторым имуществом» ввести временное управление в компании-нарушителе.

Ранее RT сообщал о том, что принадлежащая экс-президенту Украины Петру Порошенко липецкая фабрика «Рошен» перешла в собственность России. В июле 2023 года руководитель ФПБК Виталий Бородин призвал национализировать фабрику, отмечая, что фактически она остаётся в собственности Порошенко.