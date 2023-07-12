RT: Генпрокуратуру призывают национализировать липецкую фабрику «Рошен» Петра Порошенко

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность кондитерской фабрики Петра Порошенко в Липецке. Бородин призывает национализировать её активы, подчёркивая, что фактически она остаётся в собственности экс-президента Украины. RT ознакомился с обращением общественника.

Основаниями для национализации, по мнению Бородина, могут стать положения указа президента РФ №302 «О временном управлении некоторым имуществом». Указ разрешает Росимуществу вводить временную администрацию и осуществлять внешнее управление организациями, которые учреждены в России, но контролируются лицами из недружественных стран.

Как поясняет Бородин, липецкая кондитерская фабрика «Рошен» по-прежнему контролируется семьёй и деловыми партнёрами экс-президента Украины Петра Порошенко. Его слова подтверждают выписки из базы СПАРК. Согласно им, две управляющих фабрикой фирмы, ООО «Рошен» и АО «ЛКФ Рошен», более чем на 90% принадлежат украинской «Центрально-Европейской кондитерской компании» (ЦЕКК).

Бенефициаром ЦЕКК, по данным украинского реестра юрлиц, остаётся Алексей Порошенко, сын экс-президента Украины.

В 2021 году у обеих российских компаний сменился директор. Теперь руководящую функцию выполняет ООО «УК Новые горизонты». Этой управляющей компанией владеет украинская «Танталайз Груп». Один из совладельцев фирмы, Владимир Лазарев, одновременно управляет киевским ООО «Д-Трейд 2015».

Как доказали украинские журналисты в 2018 году, «Д-Трейд 2015» через кипрский офшор Temereslo Business Ltd. связана с виргинским офшором ICU Holdings Ltd. Как следует из расследования украинских СМИ, этот офшор контролируется давним деловым партнёром Порошенко, экс-главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой.

На этом основании Бородин заключает, что липецкая фабрика контролируется лицами из недружественных государств, и просит Генпрокуратуру провести проверку изложенных им фактов.

По данным СПАРК, балансовая стоимость активов кондитерской фабрики составляет почти 4 млрд рублей.

В 2022 году обе российские фирмы понесли чистые убытки в размере 433,6 млн рублей.

Цеха фабрики остановлены и законсервированы с 2017 года из-за судебных разбирательств с ФНС России. Налоговики выявили, что «Рошен» получила необоснованную налоговую выгоду, и начислили недоимку, пени и штрафы на сумму 400,3 млн рублей.

Ранее по инициативе Бородина Генпрокуратура начала проверку кондитерской фабрики Mars. Компанию подозревают в финансировании ВСУ. ООО «Марс» также проверяют на достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в российский бюджет налогам.