ТАСС: прокуратура Подмосковья проверяет компанию Mars из-за возможного финансирования ВСУ
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что компанию ООО «Марс» также проверяют на достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в российский бюджет налоговым отчислениям.
Ранее источник RT сообщал, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о финансировании терроризма после перечисления денег со счетов российского сервиса имейл-рассылки SendPulse в пользу ВСУ.