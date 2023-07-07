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ТАСС: прокуратура Подмосковья проверяет компанию Mars из-за возможного финансирования ВСУ

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Прокуратура Московской области начала проверку американской компании Mars, специализирующейся на производстве продуктов питания и кормов для животных, на предмет финансирования украинской армии.
ТАСС: прокуратура Подмосковья проверяет компанию Mars из-за возможного финансирования ВСУ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что компанию ООО «Марс» также проверяют на достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в российский бюджет налоговым отчислениям.

Ранее источник RT сообщал, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о финансировании терроризма после перечисления денег со счетов российского сервиса имейл-рассылки SendPulse в пользу ВСУ.

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