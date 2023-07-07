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RT: в Петербурге возбудили дело из-за перечисления ВСУ денег со счетов сервиса SendPulse

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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о финансировании терроризма после перечисления денег со счетов российского сервиса имейл-рассылки SendPulse в пользу ВСУ.
RT: в Петербурге возбудили дело из-за перечисления ВСУ денег со счетов сервиса SendPulse
  • РИА Новости

По данным источника RT, в качестве свидетелей уже допрошены сотрудники основателя компании гражданина Украины Константина Макарова.

Выяснилось, что в феврале 2022 года Макаров вывел 20 млн рублей в виде дивидендов на счёт в украинском ПриватБанке. Объединив средства с пожертвованиями своих подписчиков, он покупал для ВСУ квадрокоптеры, бронежилеты и автомобили.

Кроме официально отслеженной суммы, полагает источник, Макаров мог скрытно перевести в пользу Украины крупную сумму в криптовалюте.

При этом в 2022 году компания ещё продолжала зарабатывать на российских авиаперевозчиках, ресторанах, операторах сотовой связи и других организациях, отправляя их клиентам миллионы электронных писем. Специалисты считают, что телефоны и почтовые адреса россиян могли сливаться через бизнес Макарова и использоваться для мошеннических звонков.

Ранее сообщалось, что уроженца Украины, обвиняемого в госизмене за финансирование покупки оборудования для ВСУ, задержали при попытке пересечения границы в Екатеринбурге.

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