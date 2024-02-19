Принадлежащая Порошенко липецкая фабрика «Рошен» перешла в собственность России

Акции и доли липецкой кондитерской фабрики «Рошен», принадлежащие Петру Порошенко, обращены в доход России по решению Октябрьского районного суда в Липецке.

Информацию о этом подтвердил RT помощник судьи Константин Родионов.

Пресс-служба суда уточнила, что в доход России должны быть обращены акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и 94,9976% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие «Центрально-Европейской кондитерской компании»; 5% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие Олегу Казакову.

Деятельность Петра Порошенко, его сына Алексея Порошенко и гендиректора предприятия Олега Казакова запрещена на территории России из-за их экстремистской деятельности.

В июле 2023 года руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность кондитерской фабрики Петра Порошенко в Липецке. Тогда Бородин призвал национализировать её активы, подчёркивая, что фактически она остаётся в собственности экс-президента Украины.