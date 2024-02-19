Принадлежащая Порошенко липецкая фабрика «Рошен» перешла в собственность России
- РИА Новости
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Информацию о этом подтвердил RT помощник судьи Константин Родионов.
Пресс-служба суда уточнила, что в доход России должны быть обращены акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и 94,9976% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие «Центрально-Европейской кондитерской компании»; 5% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие Олегу Казакову.
Деятельность Петра Порошенко, его сына Алексея Порошенко и гендиректора предприятия Олега Казакова запрещена на территории России из-за их экстремистской деятельности.
В июле 2023 года руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность кондитерской фабрики Петра Порошенко в Липецке. Тогда Бородин призвал национализировать её активы, подчёркивая, что фактически она остаётся в собственности экс-президента Украины.