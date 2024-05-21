«СТРАНА.ua»: житель Львовской области две недели скрывался от мобилизации в лесу

Портал «СТРАНА.ua» рассказал, что житель Львовской области в течение двух недель скрывался от мобилизации в лесу, однако его всё равно поймали.

«Во Львовской области мужчина две недели жил в лесу, скрываясь от мобилизации, и избил полицейского, который остановил его для проверки документов», — говорится в Telegram портала.

Как указывается в сообщении со ссылкой на местные СМИ, мужчина решил скрыться от мобилизации в лесу, однако его близкие объявили его пропавшим без вести. Иногда он выбирался в город, и вот в один такой раз, 16 мая, когда его в городе Турка остановил полицейский, по признанию мужчины, он «испугался», что получит повестку, поэтому трижды ударил сотрудника полиции кулаком по лицу и попытался убежать.

В итоге он был задержан, а после суд назначил ему круглосуточный домашний арест.

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