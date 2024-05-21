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«СТРАНА.ua»: украинские водители перестают выходить на работу из-за мобилизации

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После вступления в силу закона об ужесточении мобилизации украинские водители фур массово отказываются выходить в рейсы.
«СТРАНА.ua»: украинские водители перестают выходить на работу из-за мобилизации
  • Gettyimages.ru

Так, по словам главы Ассоциации международных экспедиторов Виктора Берестенко, с 18 мая водители перестали выходить на работу, из-за чего простаивает до 40% автопарка страны.

Те водители, которые в момент вступления в силу нового закона находились за пределами Украины, не хотят возвращаться.

Также есть сообщения о том, что дальнобойщики бросают фуры и уезжают на другом транспорте в неизвестном направлении.

Ранее на Украине дальнобойщики устроили протест из-за закона о мобилизации.

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