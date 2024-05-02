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Специалист Тумин рассказал о способах найти скрытые дефекты в квартире

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Директор рынков России и СНГ fäm Properties Валерий Тумин рассказал, как найти скрытые дефекты в квартире. Он, в частности, посоветовал «разделить» жилплощадь на составляющие — конструктив (стены, пол и потолок), коммуникации и отделку.
Специалист Тумин рассказал о способах найти скрытые дефекты в квартире
  • РИА Новости

«Кривизну стен, пола или потолка можно проверить обычным уровнем (но лучше, если у вас есть лазерный, — так будет точнее). Сквозные щели в отдельных случаях могут выдать вспухшая краска, штукатурка или отклеивающиеся обои, но чаще всего обнаружить их не удаётся. То же с промерзанием и промоканием — их удастся выявить только в соответствующую погоду», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, водопровод и канализация могут подтекать на стыках либо плохо и медленно отводить воду.

«Тут всё просто: откройте кран на полную мощность, подождите пару минут и посмотрите, как быстро вода уходит в сток, затем загляните под раковину и ванну и проверьте, не началось ли подтекание», — посоветовал Тумин.

Как отметил эксперт, вытяжка на кухне зачастую бывает или забита, или заложена.

«Проверяется это просто: зажгите спичку и поднесите к духовому окну — пламя должно отклониться внутрь вытяжки. Если этого не произошло, вытяжка нерабочая», — заключил эксперт.

Ранее основатель и генеральный директор компании «ТСН Недвижимость», вице-президент Гильдии риелторов Московской области Татьяна Рачкова посоветовала при продаже квартиры обратиться в два-три агентства, чтобы выяснить рыночную стоимость своего имущества.

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