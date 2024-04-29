Неонатолог Беляева рассказала о признаках проблем с лактацией

Ирина Беляева, доктор медицинских наук, профессор РАН, профессор кафедры факультетской педиатрии педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова, заведующая отделом преконцепционной, антенатальной и неонатальной медицины НИИ педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», рассказала о признаках проблем с лактацией.

«Время кормления ребёнка либо очень короткое, либо чрезвычайно длительное. Если в течение первых нескольких недель кормления постоянно длятся менее десяти минут, это может означать, что ребёнку не удаётся адекватно стимулировать выработку молока, и он не получает его достаточного количества», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, кормления, которые постоянно длятся более 50 минут, также могут говорить о том, что ребёнок не наедается.

Ещё один признак — ребёнок кажется голодным после большинства кормлений. Также должно насторожить, если новорождённый часто пропускает время кормления или спит всю ночь.

Кроме того, недостаточная прибавка в весе — один из показателей того, что ребёнок не получает достаточного количества молока.

Ранее старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Екатерина Морозова рассказала, что в силу особенностей иммунитета дети могут быть больше подвержены риску заболеваний, чем взрослые.