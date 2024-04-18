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Врач Морозова объяснила особенности развития иммунитета у детей

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Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Екатерина Морозова рассказала, что в силу особенностей иммунитета дети могут быть больше подвержены риску заболеваний, чем взрослые.
Врач Морозова объяснила особенности развития иммунитета у детей
  • Gettyimages.ru

«Уровень защитных сил организма (у детей. — RT) может быть снижен из-за интенсивного метаболизма, направленного на рост и развитие», — объяснила она в беседе с РИАМО.

По её словам, есть определённые периоды, когда дети более подвержены заболеваниям. Они обычно приходятся на возраст от четырёх до шести лет и с 10 до 12 лет.

К 15 годам иммунная система достигает своего пика и начинает постепенно ослабевать, добавила Морозова.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.

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