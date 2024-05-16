В совместном заявлении: Россия и Китай выступили против затягивания боевых действий на Украине

Россия позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китая по вопросу урегулирования на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном по итогам встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина. Москва и Пекин выступили против затягивания боевых действий и призывают предотвратить переход конфликта в неконтролируемую фазу. РФ и КНР подчёркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса.

Москва и Пекин выступают против затягивания боевых действий на Украине и подчёркивают важность диалога для разрешения конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении России и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчёркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса», — говорится в документе.

Москва и Пекин считают, что для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины и придерживаться принципа неделимости безопасности, а также учитывать законные интересы и озабоченности всех стран в области безопасности.

Наряду с этим Россия позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию Китая по украинскому вопросу. Также российская сторона разделяет китайский подход, согласно которому конфликты должны решаться на основе Устава ООН.

«Российская сторона приветствует готовность китайской стороны играть конструктивную роль в вопросе политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса», — приводит текст заявления пресс-служба Кремля.

kremlin.ru

Выступая с заявлением для прессы, Владимир Путин указал, что он и Си Цзиньпин договорились подробно обсудить весь комплекс внешнеполитической повестки дня на неформальной встрече, которая пройдёт вечером 16 мая.

«Безусловно, я со своей стороны проинформирую председателя Китайской Народной Республики о ситуации, которая складывается вокруг украинского кризиса. Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы», — подчеркнул российский лидер.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что Китай и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса.

Другие пункты Совместного заявления РФ и КНР

Россия и Китай в совместном заявлении также осудили инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств. Стороны констатировали, что государства имеют право на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами.

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«Стороны полны решимости оказывать взаимную защиту государственной собственности, расположенной на своей территории, и обеспечение гарантий сохранности, неприкосновенности и своевременного возврата государственного имущества одной из сторон при его временном вывозе на территорию России или Китая», — говорится в документе.

Кроме того, Москва и Пекин обратили внимание на последовательное развитие сотрудничества двух государств в сфере обороны, которое основано на высоком уровне взаимного стратегического доверия, что позволяет эффективно укреплять региональную и глобальную безопасность.

Отмечается, что стороны намерены продолжать углублять взаимодействие в военной области, а также расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования, наращивать координацию и сотрудничество на двусторонней основе и в рамках многосторонних форматов.

Также в документе говорится, что РФ и КНР намерены углублять взаимодействие в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.

При этом стороны намерены продолжать укрепление стратегического партнёрства в энергетической сфере, выражают заинтересованность в сохранении Арктики в качестве территории мира, стремятся упрочить мир и стабильность на Ближнем Востоке, выступают против вмешательства во внутренние дела третьих стран.