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Гостям на приёме у Си Цзиньпина предложили утку по-пекински, устриц и трепангов

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Гостям государственного приёма от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь визита президента России Владимира Путина предложили утку по-пекински, устриц и трепангов.
Гостям на приёме у Си Цзиньпина предложили утку по-пекински, устриц и трепангов
  • Gettyimages.ru

В меню, имеющемся в распоряжении РИА Новости, также были овощи в соусе из морепродуктов, пятнистый окунь в бульоне из креветок. Участникам приёма были предложены и десерты.

Путин 16—17 мая находится в Китае с государственным визитом.

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