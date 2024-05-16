Гостям на приёме у Си Цзиньпина предложили утку по-пекински, устриц и трепангов

Гостям государственного приёма от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь визита президента России Владимира Путина предложили утку по-пекински, устриц и трепангов.

В меню, имеющемся в распоряжении РИА Новости, также были овощи в соусе из морепродуктов, пятнистый окунь в бульоне из креветок. Участникам приёма были предложены и десерты.

Путин 16—17 мая находится в Китае с государственным визитом.