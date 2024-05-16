Federalist: на Украине не проводят выборы из-за опасений проигрыша Зеленского
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Как отметил Дэвидсон, Зеленский продолжает просить у Запада помощь, утверждая, что Киев может «победить», хотя на Западе «никто по-настоящему не верит» в возможность победы Украины.
По словам обозревателя, на Западе не верят и в то, что Украина стала «бастионом демократии».
«Возможно, Зеленский знает, что украинцы, если бы у них была такая возможность, проголосовали бы за его отставку и начало мирных переговоров с Москвой, чего западные спонсоры не допустят», — добавил Дэвидсон.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического режима.
Также глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что Зеленский с 21 мая не может быть легитимным президентом.