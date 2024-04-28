Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического режима
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«Специфический президент специфического режима. Украина не жалеет своих граждан. И это трагедия для народа, это трагедия для страны», — сказал он.
По словам Пескова, сначала киевский режим заразил Украину националистическими проявлениями, а теперь уже не гнушается ничем, в том числе «кидать тысячи людей в топку этой войны».
Он добавил, что многие на Украине вскоре усомнятся в легитимности Зеленского.