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Захарова: болгары помнят подвиг советских воинов

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Болгары, несмотря на позицию властей страны, помнят подвиг советских воинов и болгарских партизан, и число таких патриотов только растёт, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: болгары помнят подвиг советских воинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт министерства.

Как отметила Захарова, нынешнее руководство Болгарии всеми способами пытается «переформатировать» День Победы в День Европы.

«Подобная линия властей не находит поддержки у сознательной части болгарского общества. Граждане помнят и ценят подвиг советских воинов-освободителей и своих партизан. Конструктивные патриотические силы набирают в стране всё большую популярность», — сказала она.

Захарова выразила уверенность, что голос здравомыслия возобладает над невежеством воинствующих русофобов.

Она также напомнила, что в Болгарии прошли памятные мероприятия в честь Дня Победы.

Ранее Захарова назвала позорным запрет в Берлине символики Дня Победы.

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