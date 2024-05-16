Захарова: болгары помнят подвиг советских воинов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт министерства.
Как отметила Захарова, нынешнее руководство Болгарии всеми способами пытается «переформатировать» День Победы в День Европы.
«Подобная линия властей не находит поддержки у сознательной части болгарского общества. Граждане помнят и ценят подвиг советских воинов-освободителей и своих партизан. Конструктивные патриотические силы набирают в стране всё большую популярность», — сказала она.
Захарова выразила уверенность, что голос здравомыслия возобладает над невежеством воинствующих русофобов.
Она также напомнила, что в Болгарии прошли памятные мероприятия в честь Дня Победы.
Ранее Захарова назвала позорным запрет в Берлине символики Дня Победы.