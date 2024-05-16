Захарова: болгары помнят подвиг советских воинов

Болгары, несмотря на позицию властей страны, помнят подвиг советских воинов и болгарских партизан, и число таких патриотов только растёт, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт министерства.

Как отметила Захарова, нынешнее руководство Болгарии всеми способами пытается «переформатировать» День Победы в День Европы.

«Подобная линия властей не находит поддержки у сознательной части болгарского общества. Граждане помнят и ценят подвиг советских воинов-освободителей и своих партизан. Конструктивные патриотические силы набирают в стране всё большую популярность», — сказала она.

Захарова выразила уверенность, что голос здравомыслия возобладает над невежеством воинствующих русофобов.

Она также напомнила, что в Болгарии прошли памятные мероприятия в честь Дня Победы.

Ранее Захарова назвала позорным запрет в Берлине символики Дня Победы.