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Главком НАТО в Европе: альянс верит, что украинцы удержат фронт

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Страны — участницы Североатлантического альянса по-прежнему убеждены, что Вооружённые силы Украины способны удержать фронт.
Главком НАТО в Европе: альянс верит, что украинцы удержат фронт
  • Gettyimages.ru

С таким заявлением выступил на пресс-конференции по итогам встречи начальников генеральных штабов командующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

«Мы считаем, что Украина сможет удержать оборону», — приводит его слова ТАСС.

Каволи также добавил, что в НАТО не верят, что сил и средств, которыми располагает Россия, будет достаточно для «достижения стратегического успеха».

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Генштаб Украины проинформировал альянс о сложной ситуации на поле боя.

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