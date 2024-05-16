Посольство: посягательство Эстонии на интересы России — циничное воровство
Об этом, комментируя принятие парламентом Эстонии закона о легализации использования замороженных российских активов в республике, заявили в посольстве России в Таллине.
«Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны, российских физических и юридических лиц расцениваем не иначе как неприкрытое, циничное воровство», — говорится в Telegram-канале посольства.
В заявлении дипмиссии также указывается, что в случае конфискации активов российская сторона будет руководствоваться правом на ответные меры.
Накануне, 15 мая, парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных в республике суверенных активов России для «восстановления Украины».
Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что конфискация замороженных российских активов должна иметь правовое обоснование.