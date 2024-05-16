RT в Telegram
Подпишись

Посольство: посягательство Эстонии на интересы России — циничное воровство

Короткая ссылка
Москва будет расценивать любые посягательства Эстонии на имущественные права и интересы России как циничное воровство.

Об этом, комментируя принятие парламентом Эстонии закона о легализации использования замороженных российских активов в республике, заявили в посольстве России в Таллине.

«Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны, российских физических и юридических лиц расцениваем не иначе как неприкрытое, циничное воровство», — говорится в Telegram-канале посольства.

В заявлении дипмиссии также указывается, что в случае конфискации активов российская сторона будет руководствоваться правом на ответные меры.

Накануне, 15 мая, парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных в республике суверенных активов России для «восстановления Украины».

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что конфискация замороженных российских активов должна иметь правовое обоснование.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить