МВФ: конфискация замороженных активов России должна иметь правовое обоснование
- AFP
По словам официального представителя МВФ Джули Козак, прозвучавшим на регулярном брифинге для журналистов, позиция Фонда по этому вопросу остаётся неизменной.
«Для нас важно, чтобы любые принимаемые меры имели достаточное правовое обоснование и не подрывали функционирование международной валютной системы», — цитирует Козак ТАСС.
Ранее парламент Эстонии принял закон об использовании замороженных активов России для «восстановления Украины».