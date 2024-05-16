RT в Telegram
Подпишись

Спикер парламента: референдум о вступлении Молдавии в ЕС пройдёт 20 октября

Короткая ссылка
Референдум о вступлении Молдавии в Европейский союз пройдёт 20 октября. Об этом заявил спикер парламента республики Игорь Гросу.

По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующее решение было принято правящим большинством в парламенте в ходе состоявшегося 16 мая голосования.

«Инициатива принята голосами 56 депутатов. Референдум объявлен на 20 октября», — сказал Гросу.

В середине марта либерал-демократы Молдавии обратились к президенту республики Майе Санду с призывом не проводить референдум о вступлении в ЕС.

Молдавский политик и глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор выразил уверенность, что народ Молдавии проголосует против вступления в объединение на предстоящем референдуме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить