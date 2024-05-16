Спикер парламента: референдум о вступлении Молдавии в ЕС пройдёт 20 октября

Референдум о вступлении Молдавии в Европейский союз пройдёт 20 октября. Об этом заявил спикер парламента республики Игорь Гросу.

По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующее решение было принято правящим большинством в парламенте в ходе состоявшегося 16 мая голосования.

«Инициатива принята голосами 56 депутатов. Референдум объявлен на 20 октября», — сказал Гросу.

В середине марта либерал-демократы Молдавии обратились к президенту республики Майе Санду с призывом не проводить референдум о вступлении в ЕС.

Молдавский политик и глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор выразил уверенность, что народ Молдавии проголосует против вступления в объединение на предстоящем референдуме.