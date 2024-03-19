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Либерал-демократы Молдавии призвали не проводить референдум о вступлении в ЕС

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Кишинёву следует отказаться от идеи провести референдум о вступлении в Европейский союз ввиду высокого риска его провала. С таким призывом к президенту республики Майе Санду обратилась Либерал-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ).
Либерал-демократы Молдавии призвали не проводить референдум о вступлении в ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Godong

В распространённом политсилой заявлении отмечается, что Санду, вопреки приведённым логическим аргументам и игнорируя очевидные риски для европейского будущего Молдавии, продолжает настаивать на организации референдума.

«Мы призываем правительство отказаться от организации этого референдума», — приводит текст заявления ТАСС.

О планах провести в октябре референдум по интеграции Молдавии в ЕС Санду сообщила в понедельник, 18 марта.

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