Либерал-демократы Молдавии призвали не проводить референдум о вступлении в ЕС

Кишинёву следует отказаться от идеи провести референдум о вступлении в Европейский союз ввиду высокого риска его провала. С таким призывом к президенту республики Майе Санду обратилась Либерал-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ).

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В распространённом политсилой заявлении отмечается, что Санду, вопреки приведённым логическим аргументам и игнорируя очевидные риски для европейского будущего Молдавии, продолжает настаивать на организации референдума. «Мы призываем правительство отказаться от организации этого референдума», — приводит текст заявления ТАСС. О планах провести в октябре референдум по интеграции Молдавии в ЕС Санду сообщила в понедельник, 18 марта.