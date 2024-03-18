Санду сообщила о планах референдума по интеграции Молдавии в ЕС в октябре

Молдавский президент Майя Санду в ходе пресс-конференции заявила, что планирует провести в октябре референдум касательно закрепления в Конституции стремления республики к интеграции в Европейский союз.

«Референдум по вопросу присоединения Молдовы к ЕС этой осенью определит наше настоящее и будущее на десятилетия», — цитирует её Интерфакс.

Также Санду призвала членов парламента Молдавии начать готовиться к проведению референдума, в том числе провести необходимые процедуры.

Отмечается, что для объявления плебисцита с такой инициативой должны выступить как минимум треть депутатов путём подачи запроса в Конституционный суд.

Ранее лидер Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что большинство молдавских граждан выступают за то, чтобы не прерывать связи с Россией.