Гуцул: большинство граждан Молдавии не хотят прерывать связи с Россией

Большинство молдавских граждан выступают за то, чтобы не прерывать связи с Россией, заявила лидер Гагаузии Евгения Гуцул в эфире телеканала «Россия 24».

РИА Новости

© Sputnik / Дмитрий Осматеско

«Большинство жителей — граждан Республики Молдова — выходят за то, чтобы не прерывать связи с Российской Федерацией», — отметила Гуцул. Ранее Гуцул обсудила с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко давление на Гагаузию со стороны официального Кишинёва. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, президент Молдавии Майя Санду, прикрываясь «законностью», сводит свои счёты с Гуцул.