Гуцул рассказала Кириенко о давлении на Гагаузию со стороны Кишинёва
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«Рассказала о давлении на нашу автономию со стороны официального Кишинёва, о нарушении наших конституционных прав. В частности, о принятии преступных законов об НДС и о препятствии моей работе в правительстве страны», — рассказала Гуцул.
Она также заявила, что подняла вопрос о возможности обсудить в ООН ущемление гагаузов и давление со стороны Кишинёва.
По её словам, необходимо обратить внимание международного дипломатического сообщества на произвол, происходящий в «так называемой демократической стране».
Гуцул отметила, что услышала понимание сложной ситуации со стороны России.
Кроме того, она обсудила с Кириенко оказание экономической помощи региону.
Она попросила Кириенко помочь с открытием счетов гагаузам в банках России для соцпроектов, снять эмбарго на ввоз товаров из Гагаузии и договориться с «Газпромом» о поставках в автономию газа по льготной цене.