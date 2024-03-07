Гуцул рассказала Кириенко о давлении на Гагаузию со стороны Кишинёва

Глава Гагаузии Евгения Гуцул обсудила с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко давление на Гагаузию со стороны официального Кишинёва.

«Рассказала о давлении на нашу автономию со стороны официального Кишинёва, о нарушении наших конституционных прав. В частности, о принятии преступных законов об НДС и о препятствии моей работе в правительстве страны», — рассказала Гуцул.

Она также заявила, что подняла вопрос о возможности обсудить в ООН ущемление гагаузов и давление со стороны Кишинёва.

По её словам, необходимо обратить внимание международного дипломатического сообщества на произвол, происходящий в «так называемой демократической стране».

Гуцул отметила, что услышала понимание сложной ситуации со стороны России.

Кроме того, она обсудила с Кириенко оказание экономической помощи региону.

Она попросила Кириенко помочь с открытием счетов гагаузам в банках России для соцпроектов, снять эмбарго на ввоз товаров из Гагаузии и договориться с «Газпромом» о поставках в автономию газа по льготной цене.