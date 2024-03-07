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Гуцул обсудила с Кириенко оказание экономической помощи Гагаузии

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул обсудила с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко оказание экономической помощи региону.

Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

По словам Гуцул, она попросила Кириенко помочь с открытием счетов гагаузам в банках России для соцпроектов, снять эмбарго на ввоз товаров из Гагаузии и договориться с «Газпромом» о поставках в автономию газа по льготной цене.

Ранее Гуцул встретилась на Всемирном фестивале молодёжи с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили сложную региональную и геополитическую проблематику в автономии.

Она отметила, что Кишинёв провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране.

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