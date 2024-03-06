Глава Гагаузии Гуцул встретилась с Путиным на Всемирном фестивале молодёжи
«Я сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам. Кишинёв шаг за шагом отнимает наши полномочия, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране», — сказала Гуцул.
По её словам, российский лидер пообещал оказать поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в отстаивании законных прав и позиций.
Ранее Евгения Гуцул и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках Всероссийского форума молодёжи в Сочи договорились расширить сотрудничество.