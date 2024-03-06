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Глава Гагаузии Гуцул встретилась с Путиным на Всемирном фестивале молодёжи

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул встретилась на Всемирном фестивале молодёжи с президентом России Владимиром Путиным, а также обсудила с ним сложную региональную и геополитическую проблематику, в которой находится автономия.

«Я сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам. Кишинёв шаг за шагом отнимает наши полномочия, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране», — сказала Гуцул.

По её словам, российский лидер пообещал оказать поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в отстаивании законных прав и позиций.

Ранее Евгения Гуцул и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках Всероссийского форума молодёжи в Сочи договорились расширить сотрудничество.

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