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Гуцул заявила, что Гагаузия нарастит поставки своей продукции в Пензенскую область

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках Всероссийского форума молодёжи в Сочи договорились расширить сотрудничество.
Гуцул заявила, что Гагаузия нарастит поставки своей продукции в Пензенскую область
  • Gettyimages.ru

«Мы полны решимости дать новый старт нашим отношениям, оживить их, расширить и обогатить. Мы готовы предоставить жителям России доступ к нашим экологически чистым и качественным продуктам», — сказала Гуцул.

Мельниченко подчеркнул, что гагаузы являются не просто партнёрами, а братским народом для России.

«Россия сегодня на подъёме, наша экономика делает новый рывок вперёд, и мы будем рады поддержке гагаузского народа на этом пути», — отметил губернатор.

Ранее Гуцул на встрече с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявила, что гагаузские сельхозпроизводители должны иметь доступ на российские рынки.

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