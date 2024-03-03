Гуцул заявила, что Гагаузия нарастит поставки своей продукции в Пензенскую область
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«Мы полны решимости дать новый старт нашим отношениям, оживить их, расширить и обогатить. Мы готовы предоставить жителям России доступ к нашим экологически чистым и качественным продуктам», — сказала Гуцул.
Мельниченко подчеркнул, что гагаузы являются не просто партнёрами, а братским народом для России.
«Россия сегодня на подъёме, наша экономика делает новый рывок вперёд, и мы будем рады поддержке гагаузского народа на этом пути», — отметил губернатор.
Ранее Гуцул на встрече с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявила, что гагаузские сельхозпроизводители должны иметь доступ на российские рынки.