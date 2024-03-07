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Захарова: Санду сводит счёты с главой Гагаузии Гуцул, прикрываясь «законностью»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила RT, что президент Молдавии Майя Санду, прикрываясь «законностью», сводит свои счёты с главой Гагаузии Евгенией Гуцул.
Захарова: Санду сводит счёты с главой Гагаузии Гуцул, прикрываясь «законностью»
  • globallookpress.com
  • © Sergey Petrov/news.ru

«Самое удивительное, что президент Молдавии Майя Санду уже даже не стесняется своих действий. Хотя все прекрасно понимают, что она использует законность ровно в противоположных закону целях. А именно как элемент политического сведения счётов, давления, а в данном случае — и, на мой взгляд, это очевидно — прямых угроз человеку, за которым не просто голоса избирателей, а ещё и борьба её избирателей, её электората, я говорю о Гуцул, которые второй раз подтвердили, буквально выйдя на улицу, результаты своего волеизъявления», — отметила Захарова.

Ранее Гуцул пообещала вернуться в Молдавию, несмотря на уголовное дело.

6 марта сообщалось, что Генпрокуратура Молдавии намеревается направить в суд уголовное дело, в котором фигурирует глава Гагаузии Евгения Гуцул. 

1 марта глава Гагаузской автономии приехала с рабочим визитом в Москву.

Евгения Гуцул ранее рассказала о попытках Антикоррупционной прокуратуры республики вынудить её отказаться от должности и оклеветать коллег по партии «Шор». Президент Молдавии Майя Санду при этом утверждала, что не планирует подписывать декрет о назначении главы Гагаузии Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

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