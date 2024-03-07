Глава Гагаузии Гуцул пообещала вернуться в Молдавию, несмотря на уголовное дело

Глава Гагаузии Евгения Гуцул пообещала вернуться в Молдавию, несмотря на уголовное дело.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Уголовное дело, суд, разговоры о том, чтобы меня не впустить в Молдову или арестовать прямо в аэропорту, — это попытки нас с вами запугать, но ничего у них не получится», — отметила Гуцул.

По её словам, она вернётся в Молдавию, в Гагаузию, поскольку «быть с народом — это и есть её долг».

Кроме того, она сообщила о намерении провести брифинг в Кишинёве по возвращении из России.

6 марта сообщалось, что Генпрокуратура Молдавии намеревается направить в суд уголовное дело, в котором фигурирует глава Гагаузии Евгения Гуцул.

1 марта глава Гагаузской автономии приехала с рабочим визитом в Москву.

Евгения Гуцул ранее рассказала о попытках Антикоррупционной прокуратуры республики вынудить её отказаться от должности и оклеветать коллег по партии «Шор». Президент Молдавии Майя Санду при этом утверждала, что не планирует подписывать декрет о назначении главы Гагаузии Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.