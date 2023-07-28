«Инструменты борьбы с оппозицией»: в партии «Шор» рассказали об угрозах президента Молдавии в адрес руководства Гагаузии

Власти Молдавии выступали с угрозами в адрес председателя Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова, заявил лидер партии «Шор» Илан Шор. Ранее новая глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала о попытках Антикоррупционной прокуратуры республики вынудить её отказаться от должности и оклеветать коллег по партии «Шор». Сама политсила в июне была запрещена Конституционным судом страны. Эксперты отмечают, что в последние месяцы президент Молдавии Майя Санду развернула репрессивную кампанию в отношении своих политических оппонентов.

Президент Молдавии Майя Санду и председатель парламента республики Игорь Гросу угрожали спикеру Народного собрания Гагаузии Дмитрию Константинову, заявил лидер партии «Шор» Илан Шор.

«Председателя Народного собрания Гагаузии — Константинова Дмитрия Георгиевича — вызывали в Кишинёв Майя Санду и Игорь Гросу, в чём он лично мне признался, и угрожали!» — написал политик в своём Telegram-канале.

Это заявление прозвучало на фоне трений вокруг утверждения исполкома (правительства) Гагаузии. 27 июля глава автономии Евгения Гуцул представила новый состав исполкома, однако Дмитрий Константинов отказался включать вопрос о его утверждении в повестку проходящего заседания Народного собрания.

Илан Шор также отметил, что с первого дня избирательной кампании на выборах главы Гагаузии на команду партии «Шор» оказывалось «неимоверное давление».

«Обыски, аресты и попытки снять кандидата с гонки — всё это мы пережили. К сожалению, давление не прекратилось и после победы во втором туре. Кишинёвские власти перешли все границы, пытаясь отменить ваш голос», — сказал Шор в обращении к жителям автономии.

По его словам, «прорумынские кишинёвские власти» боятся, что Гагаузия станет «примером развития для всей страны, и поэтому делают всё возможное, чтобы помешать началу работы исполкома».

«Предложили оклеветать моих коллег»

Напомним, весной этого года в Гагаузии прошли выборы башкана (главы) региона. Баллотировавшаяся от партии «Шор» Евгения Гуцул победила во втором туре с результатом 52,34%. Считавшийся лояльным Санду кандидат Дмитрий Кройтор выбыл из гонки в первом туре, заняв лишь четвёртое место.

После выборов Санду заявила, что голосование якобы прошло с нарушениями. Затем в Центральную избирательную комиссию Гагаузии прибыли сотрудники полиции, которые изъяли избирательные списки и другие документы. Действия властей Молдавии спровоцировали стихийные митинги в Комрате (столица автономии), участники которых выступили в защиту итогов выборов.

Выборы в Молдавии

© Мирослав Ротарь/ Sputnik/РИА Новости

Впоследствии Кишинёву пришлось признать победу представителя партии «Шор», однако попытки оказать давление на неё продолжились.

Так, в июле руководство Антикоррупционной прокуратуры Молдавии вызвало избранную главу Гагаузии в Кишинёв, где ей было предложено в обмен на закрытие уголовного дела, фигурантом которого она выступает, отказаться от должности и оклеветать коллег из партии «Шор».

«Мне предложили оклеветать моих коллег, очернить их, дать неправдивые показания. И в случае в первую очередь моего отказа от должности главы Гагаузии моё дело закроют», — рассказала Гуцул.

Политик от заключения такой сделки отказалась, заявив, что не боится бездоказательных уголовных дел, которые, по её мнению, и так закроют.

После выборов Санду демонстративно отвергла приглашение посетить инаугурацию Гуцул из-за связи башкана с партией «Шор», которую президент назвала «преступной группировкой».

В схожем ключе выступил председатель парламента и правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу.

«Я не принял приглашение посетить инаугурацию Гуцул вполне обоснованно. Я считаю её представителем бандформирования, преступной группы», — приводит ТАСС его слова.

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Позже правительство Молдавии одобрило законопроект о внесении поправок в налоговый кодекс, которые приведут к сокращению поступлений в бюджет Гагаузии. Оппозиция назвала эту инициативу местью за избрание главой автономии Евгении Гуцул.

Как пояснил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис, новое руководство Гагаузии не разделяет прорумынского курса Кишинёва, что стало одной из причин нападок на Гуцул со стороны молдавских властей.

«Нынешний башкан Гагаузии, как и предыдущий, не разделяет прорумынских взглядов молдавского правительства, что невыгодно Санду. Помимо этого, надо отметить, что Гагаузия давно была проблемным регионом для молдавского руководства, так как её интеграция изначально не прошла гладко», — сказал эксперт в беседе с RT.

«Непосредственная угроза для Санду»

Помимо давления на Гуцул, руководство Молдавии также инициировало уголовное преследование в отношении вице-председателя партии «Шор» Марины Таубер. В 2021 году её сняли с выборов мэра крупного города Бельцы, в первом туре которых она набрала 47% голосов и считалась фаворитом гонки. Позже Таубер была задержана правоохранителями и помещена под домашний арест.

Митинг сторонников партии «Шор»

© Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Нанесли удар власти Молдавии и по самой партии «Шор». В ноябре прошлого года правительство республики инициировало процесс её запрета. Соответствующий запрос руководство страны направило в Конституционный суд (КС). Среди прочего власти Молдавии обвиняли «Шор» в наличии связей с секретными службами России и саботировании проевропейского курса республики.

19 июня КС удовлетворил правительственный запрос и запретил «Шор». Министерству юстиции было предписано создать комиссию по ликвидации политсилы и её исключению из регистра. Как пояснил тогда председатель суда Николай Рошка, члены парламента от «Шор» сохранят свои мандаты в качестве независимых депутатов, а фракция будет расформирована.

По мнению аналитиков, положительное решение КС о запрете «Шор» стало в том числе реакцией на победу оппозиции в Гагаузии.

«Нынешнее руководство Молдавии не смогло помешать избранию представителя оппозиции на пост главы Гагаузии. Из-за этого Кишинёв решил прибегнуть к комбинации, в результате которой партия «Шор» была выведена из легитимного политического поля», — отметила в разговоре с RT доктор политических наук, главный научный сотрудник РГГУ Наталья Харитонова.

В том же месяце Илан Шор объявил о создании новой политической силы — блока «Шанс. Обязанности. Реализация. — Ш.O.Р.». К нему уже присоединились два непарламентских объединения — «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и партия «Наши».

В разговоре с RT Илан Шор выразил уверенность, что новый блок сможет стать равноценной заменой запрещённой партии. Он отметил, что избиратели «голосуют не за юридическое название, а за людей».

Как полагают аналитики, уголовные дела в отношении членов «Шор» политически мотивированы.

«Все уголовные дела в отношении представителей молдавской оппозиции можно назвать политическим преследованием. В дополнение к ним власти пытаются ограничить бюджет Гагаузии, голословно обвиняют в коррупции всех, кто неугоден, а также запретили партию «Шор». Всё это инструменты борьбы с оппозицией», — подчеркнула Наталья Харитонова.

Аналогичного мнения придерживается и Сергей Маргулис. «Это политическое преследование. «Шор», являясь одной из главных оппозиционных сил в стране, представлял непосредственную угрозу для Санду и её политического курса», — пояснил специалист.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT констатировал, что при Санду в Молдавии подавляются преимущественно голоса тех политиков, которые не разделяют её антироссийского курса.

«С точки зрения нынешнего руководства Молдавии, в стране может существовать только одна точка зрения. Она подразумевает курс на Европу и антироссийский внешний вектор. Всё, что не подпадает под эти параметры, попросту пресекается», — заключил эксперт.