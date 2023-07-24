В парламенте Молдавии отказались признать Гуцул главой Гагаузской автономии

Председатель парламента и правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу отказался признать Евгению Гуцул главой Гагаузской автономии.

«Я не принял приглашение посетить инаугурацию Гуцул вполне обоснованно. Я считаю её представителем бандформирования, преступной группы», — приводит ТАСС его слова.

Ранее апелляционная палата Комрата утвердила результаты выборов главы Гагаузии, на которых победила кандидат от молдавской оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул.

Позднее председатель Конституционного суда Молдавии сообщил, что глава Гагаузии не сможет представлять партию «Шор».