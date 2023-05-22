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Кандидат от партии «Шор» Гуцул признана главой Гагаузии

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Апелляционная палата Комрата утвердила результаты выборов главы Гагаузии, на которых победила кандидат от молдавской оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул.

«Евгения Гуцул признана судом новым башканом Гагаузской автономии Молдовы», — сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Сторонники Гуцул, вышедшие на улицу перед судом Комрата, скандируют «Победа, победа!», сообщает издание.

В Гагаузии 14 мая прошёл второй тур выборов главы региона. Местный ЦИК объявил о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии «Шор» с 52,34% голосов.

После этого Кишинёв инициировал проверки в гагаузском избиркоме, а 16 мая сотрудники Национального антикоррупционного центра пришли с обысками в офис ЦИК автономии и начали изымать списки избирателей.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан поставил под сомнение возможность взаимодействия с новым руководителем Гагаузии.

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