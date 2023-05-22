Кандидат от партии «Шор» Гуцул признана главой Гагаузии

Апелляционная палата Комрата утвердила результаты выборов главы Гагаузии, на которых победила кандидат от молдавской оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул.

«Евгения Гуцул признана судом новым башканом Гагаузской автономии Молдовы», — сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Сторонники Гуцул, вышедшие на улицу перед судом Комрата, скандируют «Победа, победа!», сообщает издание.

В Гагаузии 14 мая прошёл второй тур выборов главы региона. Местный ЦИК объявил о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии «Шор» с 52,34% голосов.

После этого Кишинёв инициировал проверки в гагаузском избиркоме, а 16 мая сотрудники Национального антикоррупционного центра пришли с обысками в офис ЦИК автономии и начали изымать списки избирателей.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан поставил под сомнение возможность взаимодействия с новым руководителем Гагаузии.