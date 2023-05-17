Премьер Молдавии Речан сомневается в возможности взаимодействия с новым главой Гагаузии

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан ставит под сомнение возможность взаимодействия с новым руководителем автономного территориального образования Гагаузия, который становится членом правительства.

Об этом информирует ТАСС.

Данное заявление Речан сделал, комментируя критику со стороны Кишинёва по поводу процесса организации прошедших выборов главы Гагаузской автономии.

По словам премьера, правительство продолжит оказывать государственные услуги населению автономии.

«Чего мы не будем делать, так это работать с людьми, которые представляют интересы, отличные от интересов автономии», — сказал Речан.

Ранее Народное собрание Гагаузии утвердило решение об избрании главой автономии Евгении Гуцул.

Также партия социалистов Молдавии потребовала от Кишинёва прекратить давление на Гагаузию.