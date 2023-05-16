Народное собрание Гагаузии утвердило решение об избрании главой автономии Евгении Гуцул
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Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в местном ЦИК объявили о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии «Шор». После этого в гагаузский избирком пришли с обысками сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии.
Как сообщил канал Sputnik Молдова, сотрудники полиции пришли в Центральную избирательную комиссию Гагаузии и попытались изъять бюллетени с выборов.
Депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров анонсировал массовую акцию протеста в защиту выбора избирателей в автономии.