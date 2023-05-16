Народное собрание Гагаузии утвердило решение об избрании главой автономии Евгении Гуцул

Народное собрание Гагаузии утвердило решение ЦИК об избрании главой автономии представителя оппозиционной партии «Шор» Евгении Гуцул.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в местном ЦИК объявили о победе Евгении Гуцул от оппозиционной партии «Шор». После этого в гагаузский избирком пришли с обысками сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии.

Как сообщил канал Sputnik Молдова, сотрудники полиции пришли в Центральную избирательную комиссию Гагаузии и попытались изъять бюллетени с выборов.

Депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров анонсировал массовую акцию протеста в защиту выбора избирателей в автономии.