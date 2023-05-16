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Полиция в ЦИК Гагаузии пытается изъять бюллетени с выборов главы автономии

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Сотрудники полиции пришли в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Гагаузии и пытаются изъять бюллетени с выборов главы автономии для того, чтобы их нельзя было отправить в суд на утверждение результатов. Об этом сообщил Sputnik Молдова.
Полиция в ЦИК Гагаузии пытается изъять бюллетени с выборов главы автономии
  • AFP
  • © Daniel MIHAILESCU /

На выборах главы автономии победу одержала кандидат от оппозиционной молдавской партии «Шор» Евгения Гуцул, которая набрала 52,36% голосов.

Согласно молдавскому законодательству, решение Центризбиркома должна подтвердить Комратская апелляционная палата.

Председатель ЦИК Гагаузии Яна Коваленко выясняет, на каком основании сотрудники правоохранительных органов Антикоррупционного центра предпринимают такие действия. Журналистов в здание ЦИК не пускают.

15 мая в ЦИК подтвердили победу кандидата от партии «Шор» на выборах главы Гагаузии. Выборы главы Гагаузии были признаны состоявшимися.

Также сообщалось, что явка на выборах главы Гагаузии составила 54,6%.

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