Полиция в ЦИК Гагаузии пытается изъять бюллетени с выборов главы автономии

Сотрудники полиции пришли в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Гагаузии и пытаются изъять бюллетени с выборов главы автономии для того, чтобы их нельзя было отправить в суд на утверждение результатов. Об этом сообщил Sputnik Молдова.

AFP

© Daniel MIHAILESCU /