Полиция в ЦИК Гагаузии пытается изъять бюллетени с выборов главы автономии
- AFP
- © Daniel MIHAILESCU /
На выборах главы автономии победу одержала кандидат от оппозиционной молдавской партии «Шор» Евгения Гуцул, которая набрала 52,36% голосов.
Согласно молдавскому законодательству, решение Центризбиркома должна подтвердить Комратская апелляционная палата.
Председатель ЦИК Гагаузии Яна Коваленко выясняет, на каком основании сотрудники правоохранительных органов Антикоррупционного центра предпринимают такие действия. Журналистов в здание ЦИК не пускают.
15 мая в ЦИК подтвердили победу кандидата от партии «Шор» на выборах главы Гагаузии. Выборы главы Гагаузии были признаны состоявшимися.
Также сообщалось, что явка на выборах главы Гагаузии составила 54,6%.